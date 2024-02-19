На Запорожье построят подземные школы: Федоров назвал дату
Источник:Укринформ
В Запорожской области планируют построить подземные школы, чтобы ученики могли учиться очно или в смешанном формате. Учебные заведения должны появиться уже к 1 сентября.
Такие планы озвучил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. И добавил, что надо найти решение для получения безопасного образования на территории Запорожья.
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В Запорожье построят школы под землей
Чиновник заявил, что именно нежелание чиновников мешает тому, чтобы в Запорожье дети посещали школу.
Задача проста: есть сколько школ, сколько укрытий готовых, есть те, которые надо сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет?
– задал риторический вопрос Федоров.
И подчеркнул, что до 1 сентября в Запорожье будут подземные школы.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Он также добавил, что в марте в области должно открыть двери около 50 школ. Через месяц еще определенное количество.
Задача одна: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Кто выехал, продолжит онлайн,
– акцентировал глава Запорожской ОГА.
И добавил, что сейчас чиновники работают над локациями. В области при этом может появиться две-три такие школы, ведь никто не знает, сколько продлится война.
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В Украине продолжается строительство подземных школ
- В Украине уже идет строительство подземных школ, несмотря на войну.
- Первое такое учебное заведение должны построить в Харькове.
- В этой школе сможет получать образование очно в две смены около 900 детей.
- Это будет не единственная такая школа в городе.
- Также подземную школу решили построить в поселке Коротичи на Харьковщине и на Сумщине, в Шостке.