"Природа впічітляє": как правильно на украинском рассказать о походе в горы
В Украине постепенно утихает жара, поэтому земляки, которые любят путешествия, могут смело планировать поход в горы. Даже несмотря на то, что отдельные популярные вершины теперь закрыты для посещения.
При этом стоит остерегаться травм – как физических, так и языковых. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как правильно о своем походе и его подготовке рассказать на украинском.
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Как правильно рассказать на украинском о походе в горы
У семьдесят восьмой подборке подскажем, как правильно на украинском рассказать о ваших впечатлениях от путешествия по украинским Карпатам, чтобы не испортить речь суржиком.
- уровень – рівень;
- сложность – складність;
- впічітлєнія – враження;
- безопасность – безпека;
Так, перед началом похода в горы стоит учесть важные моменты запланированного путешествия. В частности, проверить уровень сложности путешествия по горам. И не забывайте о правилах безопасности, чтобы не испортить впечатления от похода.
- ожидати – очікувати;
- условія – умови;
Также проверьте накануне, какие погодные условия вас ожидают в походе.
- ожог – опік
- мнітєльний – мінливий;
- получити – отримати;
- защита – захист;
В частности, позаботьтесь о защите от солнца, чтобы не получить солнечные ожоги. А также – от дождя, ведь погода в горах может быть довольно переменчивой.
- нужниє – необхідні;
- їда – їжа;
- лікарство – ліки;
- бутилка – пляшка;
- очкі – окуляри;
Позаботьтесь также о том, чтобы все необходимые вещи, в частности лекарства, бутылка воды и еда были в вашем рюкзаке. Последние жизненно важны на вашем пути в горы.
- рюкзак (запоз. з німец.) і наплічник;
- путь (жін.)
Для двухдневного похода стоит позаботиться и о палатке и коврике, чтобы создать необходимый комфорт.
- палатка і намет;
- коврік – килимок;
Интересной, безопасной и увлекательной вам поездки (похода)!