В Украине не "пасмурно" и не "похолодало": какие зимние слова вы можете употреблять неправильно
В Украине продолжает хозяйничать зима. То заметает землю лапатым снегом, то приносит оттепель и дожди.
Но когда рассказываете обо всех этих зимних прихотях, делайте это на правильном украинском. І 24 Канал в рамках рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.
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Как правильно рассказать на украинском о зиме
У девяносто третьей подборке назовем самые популярные зимние слова и выражения, в которых вы можете делать ошибки. При этом предложим правильные варианты.
- Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;
И это далеко не все украинские соответствия, которые вы можете употреблять, когда рассказываете о сильном ветре со снегом. Больше интересных синонимов можно найти здесь. И еще раз убедиться в том, какой богатый украинский язык.
- каток і ковзанка;
- коньки – ковзани;
- льод – лід;
- голольод – ожеледь, ожеледиця;
Интересно! "О́желедь" – это плотный слой льда, который покрывает стволы и ветви деревьев, провода, а "ожеле́диця" – тонкий слой льда на поверхности земли, дороге.
- поскользнутися – послизнутися, посковзнутися;
- сосулька – бурулька;
- приморозки і заморозки;
Какие зимние слова вы употребляете неправильно / фото 24 Канала
Языковеды советуют различать значение этих слов. Если хотите рассказать о небольших весенних и осенних морозах, что бывают на рассвете или ночью, помните: первое происходит от примораживать (слегка повреждать морозом); а второе – от замораживать (очень охлаждать, доводить до замерзания).
- зімній – зимовий, але зимний у значенні "холодний".
- похолодало – похолодніло;
- Новий год – Новий рік;
- таяти – танути;
- пасмурно – похмуро.
Говорите на грамотном украинском языке!