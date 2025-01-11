В Украине не "пасмурно" и не "похолодало": какие зимние слова вы можете употреблять неправильно

11 января 2025, 12:00
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Автор: Мария Волошин

В Украине продолжает хозяйничать зима. То заметает землю лапатым снегом, то приносит оттепель и дожди.

Но когда рассказываете обо всех этих зимних прихотях, делайте это на правильном украинском. І 24 Канал в рамках рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно рассказать на украинском о зиме

У девяносто третьей подборке назовем самые популярные зимние слова и выражения, в которых вы можете делать ошибки. При этом предложим правильные варианты.

  • Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;

И это далеко не все украинские соответствия, которые вы можете употреблять, когда рассказываете о сильном ветре со снегом. Больше интересных синонимов можно найти здесь. И еще раз убедиться в том, какой богатый украинский язык.

  • каток і ковзанка;
  • коньки – ковзани;
  • льод – лід;
  • голольод – ожеледь, ожеледиця;

Интересно! "О́желедь" – это плотный слой льда, который покрывает стволы и ветви деревьев, провода, а "ожеле́диця" – тонкий слой льда на поверхности земли, дороге.

  • поскользнутися – послизнутися, посковзнутися;
  • сосулька – бурулька;
  • приморозки і заморозки;


Какие зимние слова вы употребляете неправильно / фото 24 Канала

Языковеды советуют различать значение этих слов. Если хотите рассказать о небольших весенних и осенних морозах, что бывают на рассвете или ночью, помните: первое происходит от примораживать (слегка повреждать морозом); а второе – от замораживать (очень охлаждать, доводить до замерзания).

  • зімній – зимовий, але зимний у значенні "холодний".
  • похолодало – похолодніло;
  • Новий год – Новий рік;
  • таяти – танути;
  • пасмурно – похмуро.

Говорите на грамотном украинском языке!