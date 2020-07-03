Пойдут ли дети в школу 1 сентября и как это будет: прогноз Шмыгаля
Пандемия коронавируса усложнила образовательный процесс в школах и университетах. Правительство сейчас работает над вариантами продолжения обучения детей в условиях пандемии COVID-19.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии умеренного развития эпидемии в Украине классический образовательный процесс начнется с 1 сентября, сообщает "РБК-Украина".
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В то же время в случае ухудшения ситуации, в правительстве предполагают продолжение дистанционного обучения.
По словам Дениса Шмыгаля, весь мир готовится к новой волне коронавируса, поэтому сейчас важно иметь возможность в условиях пандемии продолжить обучение детей.
Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным. Чтобы это позволяло детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно,
– добавил он.
Премьер подчеркнул, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.
В случае улучшения ситуации с COVID-19, образовательный процесс начнут с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Говорится про масочный режим, социальную дистанцию и дезинфекцию.
Заметим, что почти весь второй семестр учебного года 2019 – 2020 провели в онлайне. МОН намерено продолжить использовать приобретенные навыки, но не забывать и о живом обучении.
Каким может быть обучение с сентября?
Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий заявляла, что с сентября в Украине будет действовать так называемое корректирующее обучение. То есть учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин.
Учителя используют индивидуальный подход для каждого предмета каждого класса. Ведомство не будет выделять конкретные сроки повторения предметов, это будут делать учителя.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что из-за распространения коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение детей онлайн.