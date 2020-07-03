Пандемия коронавируса усложнила образовательный процесс в школах и университетах. Правительство сейчас работает над вариантами продолжения обучения детей в условиях пандемии COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии умеренного развития эпидемии в Украине классический образовательный процесс начнется с 1 сентября, сообщает "РБК-Украина".

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В то же время в случае ухудшения ситуации, в правительстве предполагают продолжение дистанционного обучения.

По словам Дениса Шмыгаля, весь мир готовится к новой волне коронавируса, поэтому сейчас важно иметь возможность в условиях пандемии продолжить обучение детей.

Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным. Чтобы это позволяло детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно,

– добавил он.

Премьер подчеркнул, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.

В случае улучшения ситуации с COVID-19, образовательный процесс начнут с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Говорится про масочный режим, социальную дистанцию и дезинфекцию.

Заметим, что почти весь второй семестр учебного года 2019 – 2020 провели в онлайне. МОН намерено продолжить использовать приобретенные навыки, но не забывать и о живом обучении.