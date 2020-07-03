Чи підуть діти до школи 1 вересня та як це буде: прогноз Шмигаля
Пандемія коронавірусу ускладнила освітній процес у школах та університетах. Уряд наразі працює над варіантами продовженням навчання дітей в умовах пандемії COVID-19.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за умови помірного розвитку епідемії в Україні класичний освітній процес розпочнеться з 1 вересня, повідомляє "РБК-Україна".
До теми Чи підуть діти до школи 1 вересня: позиція Міносвіти
Водночас у випадку погіршення ситуації, в уряді передбачають продовження дистанційного навчання.
За словами Дениса Шмигаля, весь світ готується до нової хвилі коронавірусу, тому зараз важливо мати змогу в умовах пандемії продовжити навчання дітей.
Можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і працюємо над тим, щоб воно було більш якісним і повноцінним. Щоб це давало змогу дітям в разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно,
– додав він.
Прем’єр наголосив, що класичний освітній процес ніхто не скасував і він залишається в пріоритеті.
У випадку покращення ситуації з COVID-19, освітній процес розпочнуть з дотриманням елементів захисту дітей та вчителів. Мовиться про масковий режим, соціальну дистанцію та дезінфекцію.
Зауважимо, що майже весь другий семестр навчального року 2019 – 2020 провели в онлайні. МОН має намір продовжити використовувати здобуті навички, але не забувати й про живе навчання.
Яким може бути навчання з вересня?Виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій заявляла, що з вересня в Україні діятиме так зване коригувальне навчання. Тобто вчителі зможуть з'ясувати опанування того матеріалу, який припав на карантин.
Вчителі використовуватимуть індивідуальний підхід для кожного предмета кожного класу. Відомство не виділятиме конкретні терміни повторення предметів, це робитимуть вчителі.
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що через поширення коронавірусної хвороби українським школам доведеться продовжити навчання дітей онлайн.