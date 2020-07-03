Пандемія коронавірусу ускладнила освітній процес у школах та університетах. Уряд наразі працює над варіантами продовженням навчання дітей в умовах пандемії COVID-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за умови помірного розвитку епідемії в Україні класичний освітній процес розпочнеться з 1 вересня, повідомляє "РБК-Україна".

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Водночас у випадку погіршення ситуації, в уряді передбачають продовження дистанційного навчання.

За словами Дениса Шмигаля, весь світ готується до нової хвилі коронавірусу, тому зараз важливо мати змогу в умовах пандемії продовжити навчання дітей.

Можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і працюємо над тим, щоб воно було більш якісним і повноцінним. Щоб це давало змогу дітям в разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно,

– додав він.

Прем’єр наголосив, що класичний освітній процес ніхто не скасував і він залишається в пріоритеті.

У випадку покращення ситуації з COVID-19, освітній процес розпочнуть з дотриманням елементів захисту дітей та вчителів. Мовиться про масковий режим, соціальну дистанцію та дезінфекцію.

Зауважимо, що майже весь другий семестр навчального року 2019 – 2020 провели в онлайні. МОН має намір продовжити використовувати здобуті навички, але не забувати й про живе навчання.