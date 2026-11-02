Глава МОН рассказал, сколько учеников изучают польский язык в школах Украины

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Это на 16 % больше, чем в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в телеграм-канале по итогам встречи с министром национального образования Республики Польша Барбарой Новацкой, которая находилась с визитом в Украине.

Сколько учеников изучают польский язык в Украине

Чиновник рассказал, что с 2023 года за счет государственного бюджета было издано 51 наименование учебников на польском языке для 5–8 классов. С 2024 года абитуриенты смогут получить задания НМТ в переводе на польский язык, за исключением предметов языково-литературного блока.

Бутенко также отметил, что в этом учебном году в школах Польши получают образование более 227 тысяч граждан Украины.

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Министр также напомнил, что с сентября 2025 года польские школы могут предлагать украинский язык в качестве второго иностранного. При этом он отметил, что в этом году около 450 учеников и учениц сдали матуру по украинскому языку как иностранному.

В этом году почти 4,5 тысячи украинских абитуриентов и абитуриенток сдали тест во временных экзаменационных центрах в девяти городах Польши– добавил Бутенко.

Мы также сообщали, что в Украине до сих пор преподают на русском языке.