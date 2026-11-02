Очільник МОН розповів, скільки учнів вивчають польську мову у школах України

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Це на 16% більше ніж у 2021/2022 навчальному році. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в телеграм-каналі за результатами зустрічі з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою, яка перебувала з візитом в Україні.

Скільки учнів вчать польську в Україні

Посадовець розповів, що з 2023 року за кошти державного бюджету видали 51 назву підручників польською мовою для 5–8 класів. З 2024 року вступники можуть отримати завдання НМТ у перекладі польською, крім предметів мовно-літературного блоку.

Бутенко також зазначив, що цього навчального року у школах Польщі здобувають освіту понад 227 тисячі громадян України.

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Міністр також нагадав, що з вересня 2025 року польські школи можуть пропонувати українську як другу іноземну мову. При цьому зазначив, що цьогоріч близько 450 учнів і учениць склали матуру з української мови як іноземної.

Цього року майже 4,5 тисячі українських вступників і вступниць склали тест у тимчасових екзаменаційних центрах у дев'яти містах Польщі– додав Бутенко.

Ми також розповідали, що в Україні досі викладають російською мовою.