Поймете ли вы полтавский говор: проверьте, сколько слов вам знакомы

Украинский язык богат, живой и интересный благодаря диалектам. Именно диалекты и говоры создают неповторимый фон нематериальной культуры определенного региона.

Понятны ли вам диалекты Полтавщины, или может этими словами пользуетесь и вы? 24 Канал предлагает узнать, как говорит Полтавщина, ссылаясь на тикток @krapka.krapka.

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Не везде одинаково говорит Полтавщина

В пределах одного диалекта существуют говоры – это языково-территориальные образования одного или нескольких соседних населенных пунктов. Чаще всего говоры используют в селах. И обидно, что вместе с носителями теряются и слова. Часто выходцы из села в третьем поколении уже не понимают слов, которыми пользовались их бабушки и дедушки.

Это доказывают авторы проекта о Полтавщине "Тутечко" София и Женя. Девушки решили проверить, настолько понятные слова из разных районов Полтавщины – Решетиловский, Новосанжарский, Миргородский, Кременчугский районы. И подчеркнуть то, настолько благозвучная и разнообразная речь благодаря диалектам и говорам.

Как говорит Полтавщина: смотрите видео

Какие слова исследовали девушки:

"виварка" – большая кастрюля в которой стирали и вываривали одежду

"віхтик" – тряпка

"причілок" – боковая стена дома

"сапет" – большая плетеная корзина для сбора фруктов и овощей

"стОянка" – молоко в банках, которое налито для скисания

"телемінитися" – раскричаться, выйти из себя

"лУток" – подоконник

"гилИти"– наложить много чего-то, например, еды в тарелку

"накушкатися" или "набегкатися" – надеть много одежды

"хаміль-хаміль" – быстро заступиться, сбежать откуда-то

"настрополити" – настроить кого-то негативно

"лИндати" – ходить без дела, шататься

"цеберка" – ведро

"тирлуватися" – объединяться в одну группу, "тусоваться", с негативным подтекстом

"роз'єрепенитися" – разозлиться, раскричаться

"валувати" – кричать, или громкие звуки издавать

"жирувати" – щекотать или нежиться, например "коты на солнце жируют".

Как говорит Полтавщина, часть 2: смотрите видео

@krapka.krapka пишіть, чи знаєте ви такі слова і як використовуєте це втора частина нашого легендарного відео про полтавські словечки, які говорили наші прабабусі і які ми говорим теперички. ну таке все любісіньке і ловкеньке! ми тільки начинаєм нашу мовну рубрику, тому пристібайтесь, далі більше #тіктокукраїна #укртікток #мовамаєзначення ♬ оригінальний звук - Krapka Krapka

Популяризаторы подобрали немало слов, которые разделили на два видео. В части второй "расшифровывают" следующие слова:

"лАнці", "рамье", "рамйо", "гнидники" – старые вещи – одежда или техника;

"наличники" – деревянная отделка вокруг окон;

"бармаки" – вилы с тупыми концами для выкапывания овощей;

"гирявий" – грустный, подавленный;

"викабелюватися" – хвастаться;

"ґерґелі" – грубое название ног или ласты;

"занаврити" – сдобрить блюдо зажаркой или сметаной;

"маніжитися" – нежиться на солнышке.

Некоторые слова кажутся странными, смешными и уже забытыми. Но именно они сформировали региональные диалекты и так обогащают украинский язык.