Школьник получил 50 тысяч за победу на олимпиаде и отдал на ВСУ

Школьник Роман Терлич отдал 50 тысяч гривен на Вооруженные силы Украины. Деньги он получил за победу в олимпиаде.

Ученик 5 класса стал победителем олимпиады "Квесты и Тесты". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ББС "Хищники высот" 59 ОМПБр.

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Как школьник отдал деньги за олимпиаду на ВСУ

Воины заметили, что для многих – это возможность осуществить давнюю мечту: новый компьютер, гаджеты, путешествие... Но Роман сделал другой выбор.

Вместе с братом и родителями он решил передать эти деньги на покупку "Мавика" для нашего батальона. Они назвали его "Фениксом". Символично,

– сообщили в 59 ОМПБр.

Семья передала дрон военному "Аврелию". Командир батальона "Хищники высот" и "Птичка" принимали подарок для применения на поле боя.

Скоро "Феникс" взлетит в небо, чтобы спасать жизни и бить врага. Это не просто дрон – это осознанная поддержка, вера в победу, готовность бороться даже в таком юном возрасте. И это – пример, который стоит наибольшего уважения,

– отмечают в бригаде.

"Хищники высот" поблагодарили Романа, его брата и их родителей. И акцентировали: они вырастили сыновей, которые знают цену свободы и силы духа. Благодаря таким семьям Украина выстоит и победит.