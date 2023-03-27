В этом уверен психотерапевт Владимир Чуприн. В то же время, важно делать это правильно.

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Когда школьник должен определиться с будущей профессией

Разговор о выборе жизненной профессии не стоит начинать, когда вашему ребенку уже 16 – 17 лет. Этот вопрос желательно обсуждать с ребенком на разных этапах его развития: начиная от выбора одежды, друзей, заканчивая выбором специальности.

В то же время, важно быть рядом с ребенком, делиться собственным опытом, неудачами и успехами. Однако не нужно лишать ученика возможности прислушиваться к собственным предпочтениям. Важно также не перекладывать ответственность за свои несбывшиеся мечты на детей и не требовать продолжить так называемые профессиональные "династии".

Мое дело предупредить, озвучить свои мысли, поделиться опытом, но не решать за ребенка,

– убежден психотерапевт.

В противном случае ребенок станет зависимым от родителей. Это повлияет на дальнейшую жизнь и карьеру.

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Какие профессии будут перспективны в 2023 году