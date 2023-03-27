У цьому переконаний психотерапевт Володимир Чупрін. Водночас важливо робити це правильно.

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Коли школяр має визначитися із майбутньою професією

Розмову про вибір життєвої професії не варто починати, коли вашій дитині вже 16 – 17 років. Це питання бажано проговорювати з дитиною на різних етапах її розвитку: починаючи від вибору одягу, друзів, закінчуючи вибором спеціальності.

Водночас важливо бути поруч із дитиною, ділитися власним досвідом, невдачами та успіхами. Проте не треба позбавляти учня можливості прислухатися до власних вподобань. Важливо також не перекладати відповідальність за свої нездійснені мрії на дітей і не вимагати продовжити так звані професійні "династії".

Моя справа попередити, озвучити свої думки, поділитися досвідом, але не вирішувати за дитину,

– переконаний психотерапевт.

В іншому разі дитина стане залежною від батьків. Це вплине на її подальше життя та кар'єру.

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