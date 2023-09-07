В Украине ввели единую электронную систему учета учеников и дошкольников
Источник:МОН Украины
Правительство ввело единую электронную систему учета детей дошкольного и школьного возраста в Украине. Соответствующее постановление было принято на днях.
Так чиновники хотят упростить ведение документации, связанной с учетом школьников и дошкольников с помощью “Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента”.
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В Украине введена единая электронная система учета учеников и дошкольников
Теперь будет существовать единая электронная система учета детей, воспитанников и учеников для всех учебных заведений в Украине. Ранее учет осуществлялся отдельно в каждой территориальной общине.
Новая учетная система должна помочь автоматически сводить статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учеников, в том числе детей, не охваченных обучением.
Переход к электронной форме ведения школьной документации, связанной с учетом дошкольников и ученичества, позволит разгрузить учителей и администрации учебных заведений, считают в МОН.
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Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения
- С 1 сентября учебная программа в школах Украины претерпевает изменения.
- Ее адаптируют к военным реалиям, чтобы дети обладали необходимыми в наше время навыками.
- Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив отметил: отдельно в школах не будут преподавать предметы медицинской помощи или минной безопасности. Их интегрировали в курсы седьмых и девятых классов.
- Также МОН активно работает над изменением предмета "Защита Украины" для учеников 10 – 11 классов. На первом этапе в программу этого предмета будут внедряться новые компоненты обучения по дронам, их особенностям и использованию, разновидностям.
- Также углубляют изучение противоминной безопасности, оказание медицинской помощи. Параллельно обучают учителей, преподающих этот предмет.