В Украине ввели единую электронную систему учета учеников и дошкольников

7 сентября 2023, 12:26
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Источник:

МОН Украины

Правительство ввело единую электронную систему учета детей дошкольного и школьного возраста в Украине. Соответствующее постановление было принято на днях.

Так чиновники хотят упростить ведение документации, связанной с учетом школьников и дошкольников с помощью “Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента”.

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В Украине введена единая электронная система учета учеников и дошкольников

Теперь будет существовать единая электронная система учета детей, воспитанников и учеников для всех учебных заведений в Украине. Ранее учет осуществлялся отдельно в каждой территориальной общине.

Новая учетная система должна помочь автоматически сводить статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учеников, в том числе детей, не охваченных обучением.

Переход к электронной форме ведения школьной документации, связанной с учетом дошкольников и ученичества, позволит разгрузить учителей и администрации учебных заведений, считают в МОН.

Читайте Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения

Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения

  • С 1 сентября учебная программа в школах Украины претерпевает изменения.
  • Ее адаптируют к военным реалиям, чтобы дети обладали необходимыми в наше время навыками.
  • Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив отметил: отдельно в школах не будут преподавать предметы медицинской помощи или минной безопасности. Их интегрировали в курсы седьмых и девятых классов.
  • Также МОН активно работает над изменением предмета "Защита Украины" для учеников 10 – 11 классов. На первом этапе в программу этого предмета будут внедряться новые компоненты обучения по дронам, их особенностям и использованию, разновидностям.
  • Также углубляют изучение противоминной безопасности, оказание медицинской помощи. Параллельно обучают учителей, преподающих этот предмет.
Автор: Марія Волошин