Так чиновники хотят упростить ведение документации, связанной с учетом школьников и дошкольников с помощью “Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента”.

Смотрите также В правительстве анонсировали трансформацию образовательного процесса в Украине

В Украине введена единая электронная система учета учеников и дошкольников

Теперь будет существовать единая электронная система учета детей, воспитанников и учеников для всех учебных заведений в Украине. Ранее учет осуществлялся отдельно в каждой территориальной общине.

Новая учетная система должна помочь автоматически сводить статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учеников, в том числе детей, не охваченных обучением.

Переход к электронной форме ведения школьной документации, связанной с учетом дошкольников и ученичества, позволит разгрузить учителей и администрации учебных заведений, считают в МОН.

Читайте Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения

Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения