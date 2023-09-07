Так чиновники хочуть спростити ведення документації, пов'язаної із обліком школярів та дошкільнят за допомогою “Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту”.

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В Україні запровадили єдину електронну систему обліку учнів і дошкільнят

Відтепер існуватиме єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. Раніше облік здійснювали окремо у кожній територіальній громаді.

Нова облікова система має допомогти автоматично зводити статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням.

Перехід до електронної форми ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дошкільнят та учнівства, дозволить розвантажити вчителів та адміністрації закладів освіти, вважають у МОН.

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