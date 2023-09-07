Так чиновники хочуть спростити ведення документації, пов'язаної із обліком школярів та дошкільнят за допомогою “Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту”.
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В Україні запровадили єдину електронну систему обліку учнів і дошкільнят
Відтепер існуватиме єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. Раніше облік здійснювали окремо у кожній територіальній громаді.
Нова облікова система має допомогти автоматично зводити статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням.
Перехід до електронної форми ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дошкільнят та учнівства, дозволить розвантажити вчителів та адміністрації закладів освіти, вважають у МОН.
Читайте Навчальна програма в українських школах зазнає змін
Навчальна програма в українських школах зазнає змін
- З 1 вересня навчальна програма у школах України зазнає змін.
- Її адаптовують до воєнних реалій, аби діти володіли необхідними у наш час навичками.
- Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив: окремо у школах не викладатимуть предмети медичної допомоги чи мінної безпеки. Їх інтегрували у курси для сьомих та дев'ятих класів.
- Також МОН активно працює над зміною предмета "Захист України" для учнів 10 – 11 класів. На першому етапі у програму цього предмета впроваджуватимуть нові компоненти навчання щодо дронів, їхніх особливостей та використання, різновидів.
- Також поглиблюють вивчення протимінної безпеки, надання домедичної допомоги. Паралельно навчають вчителів, які викладають цей предмет.