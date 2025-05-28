Глава МОН рассказал, как в этом году будет проходить праздник последнего звонка
- Праздник последнего звонка в школах Украины в этом году будет проходить в рамках различных форматов.
- Все зависит от ситуации с безопасностью в регионе.
Праздник последнего звонка в этом году в школах Украины будет проходить в рамках различных форматов. Главный критерий проведения массовых мероприятий - ситуация с безопасностью в регионе.
Это должны учитывать все учебные заведения. Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал журналистам в рамках конференции "Образование новой Украины", передает 24 Канал.
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Как будет происходить праздник последнего звонка в 2025 году
Чиновник отметил: если ситуация с безопасностью в регионе позволяет, то праздник последнего звонка, в частности линейки, можно проводить традиционно на открытых площадях.
Рекомендации касаются всех по проведению массовых мероприятий – безопасность является приоритетом. Учебные заведения принимают самостоятельное решение. Иногда – централизованно на уровне города, общины, целого региона. Но безопасность детей превыше всего,
– подчеркнул министр.
И добавил: если школа имеет укрытие, и там есть возможность организовать такое мероприятие, тогда это можно сделать.
Если школа расположена в регионе, достаточно удаленном от линии боестолкновения и от государства-террориста, и мы можем успеть среагировать и спуститься в укрытие в случае тревоги, тогда можем проводить мероприятие на открытых площадях традиционно. Так, как оно проводится всегда,
– резюмировал министр.
Ранее мы рассказывали, когда в школах прозвучит последний звонок в 2025 году году.