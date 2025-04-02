Есть ли в украинском языке выражение "поставить галочку": и как же называется тот значок
- Выражение "поставить галочку" в украинском языке официально называется "позначка", хотя в разговоре могут использоваться другие варианты.
- А для замены косвенного значения "поставить галочку" существует несколько вариантов.
В украинском языке еще немало русских выражений или калькированных. И случается, что некоторые мы путаем со своими.
Выражение "поставить галочку" – в прямом или переносном смысле, слышали едва ли не все, а считаете ли, что оно заимствовано? 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!" рассказывает, как сказать это выражение на украинском.
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Как переводится "поставить галочку"
"Поставить галочку" – это выражение можно услышать чуть ли не ежедневно. Чаще всего, при перечислении чего-то – в виде списка или "поставьте подпись, там где галочка".
Что же такое "галочка" – это отметка "✓" которая используется для обозначения, места, согласия или включения, учета. Например:
- проверено, там стоят галочки,
- правильный ответ, там где галочки,
- это дело выполнила, ставлю галочку.
Эту отметку советуют использовать в избирательных бюллетенях. А еще на НМТ есть вопросы, касающиеся "галочки", – есть ли такое название в украинском языке или это суржик.
Языковед Оксана Николаевна отмечает, что в разговорно-бытовой речи мы можем называть этот знак – "галочка", "птичка", "флажок", "зачерк" или даже англицизмы "чекбокс"/"чекмарк".
Но официальное название – "позначка. Поэтому в деловой речи мы говорим – "ставимо позначку".
Как правильно назвать "галочку": смотрите видео
А чем заменить косвенное значение выражения "поставить галочку" или "для галочки", рассказывает в своем тикток Вика Хмельницкая. Выражение означает сделать что-то нехотя, чтобы было сделано несмотря на желание или качество.
Здесь вариантов несколько:
- зробити про людське око;
- зробити, щоб збутися;
- зробити для ока;
- зробити для годиться;
- рівно криво аби живо.
Как заменить "поставить галочку": смотрите видео
Дополняйте свою речь высказываниями, но лучше украинскими и принимайте во внимание сразу несколько вариантов, как, например, до "на вкус и цвет товарища нет", о котором 24 Канал писал ранее.