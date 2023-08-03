Какие документы нужны

Каждый польский университет имеет право предоставлять свой список документов и изменять правила поступления. Что касается общего перечня документов, то он выглядит следующим образом:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

аттестат о получении среднего образования и приложении к нему;

анкета поступающего в ВУЗ;

сертификат на уровень польского языка (в некоторых университетах не требуют);

медицинская справка;

фотографии 35х45 мм.

Нужно ли знать польский язык

Лучше всего знать язык на уровне В1 – В2, но есть вероятность, что это требование иногда будут упрощаться. Проверку языка могут провести как офлайн, так и онлайн. Это может быть собеседование или сдача международного экзамена.

Некоторые польские вузы первый год обучения преподают предметы на украинском, параллельно студенты изучают польский. Кроме того, многие вузы предлагают подготовительные курсы польского. Некоторые университеты готовы предлагать обучение по-английски, но только на отдельных образовательных направлениях.

Бесплатное обучение

В некоторых условиях иностранцы имеют право претендовать на бесплатное обучение в польских университетах. Для этого нужно владеть польским языком и отвечать одному из следующих требований:

сертификат по государственному экзамену по польскому языку на уровне C1;

статус беженца, временной или дополнительной защитой;

наличие карты поляка; супружеские или родственные отношения с гражданином Польши, проживающим на территории страны.

Указанные абитуриенты могут рассчитывать на субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, ректорскую и социальную стипендию. Также необходимо добавить справку о семейном и материальном состоянии. Ректоры на основе консультаций со студенческим самоуправлением имеют право повышать социальную стипендию до 1294 злотых в месяц.

Также студенты, имеющие временную защиту в Польше с 24 февраля 2022, до 24 августа 2023 имеют право бесплатно учиться в университетах Кракова.

Стоимость платного обучения

Здесь все зависит от университета и образовательного направления, но в среднем обучение в вузах в больших городах составляет 1000 – 1500 евро в год. Проживание в общежитиях стоит около 100 евро в месяц. Дороже всего стоит обучение на медицине – 2000 евро в год.