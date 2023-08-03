Які документи потрібні

Кожен польський університет має право надавати свій перелік документів та змінювати правила вступу. Що стосується загального переліку документів, то він виглядає наступним чином:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

атестат про здобуття середньої освіти та додаток до нього;

анкета вступника до ВНЗ;

сертифікат на рівень польської мови (в деяких університетах не вимагають);

медична довідка;

фотографії 35х45 мм.

Чи потрібно знати польську мову

Найкраще знати мову на рівні В1 – В2, але є ймовірність, що цю вимогу подекуди будуть спрощувати. Перевірку мови можуть провести як офлайн, так і онлайн. Це може бути співбесіда або складання міжнародного іспиту.

Деякі польські виші перший рік навчання викладають предмети українською, паралельно студенти вивчають польську. Окрім того, багато вишів пропонують підготовчі курси польської. Деякі університети готові пропонувати навчання англійською, але лише на окремих освітніх напрямках.

Безплатне навчання

За певних умов іноземці мають право претендувати на безплатне навчання у польських університетах. Для цього потрібно володіти польською мовою та відповідати одній з наступних вимог:

сертифікат з державного іспиту з польської мови на рівні C1;

статус біженця, тимчасовим або додатковим захистом;

наявність карти поляка; подружні або родинні стосунки з громадянином Польщі, який проживає на території країни.

Зазначені абітурієнти можуть розраховувати на субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, ректорську та соціальну стипендії. Також потрібно додати довідку про сімейний та матеріальний стан. Ректори на основі консультацій зі студентським самоврядуванням мають право підвищувати соціальну стипендію до 1294 злотих на місяць.

Також студенти, які мають тимчасовий захист у Польщі з 24 лютого 2022 року, до 24 серпня 2023 року мають право безплатно навчатися в університетах Кракова.

Вартість платного навчання

Тут усе залежить від університету та освітнього напрямку, але в середньому навчання у вишах у великих містах становить 1000 – 1500 євро на рік. Проживання у гуртожитках коштує близько 100 євро на місяць. Найдорожче коштує навчання на медицині – 2000 євро на рік.