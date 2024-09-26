Абитуриенты еще могут подать заявление для поступления на магистратуру
Источник:Osvita.ua
В Украине продолжается дополнительный прием заявлений от абитуриентов для поступления в магистратуру. Однако только на контрактную форму обучения.
Дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в магистратуре на контракт вузы, которые проводят донабор, могут устанавливать самостоятельно.
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До когда можна подать заявление для поступления на магистра
Информацию о том, проводит ли заведение высшего образования дополнительный набор в магистратуру, абитуриенты могут получить в приемных комиссиях вузов.
Обратите внимание! Подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт абитуриенты могут до 31 октября.
Для конкурсного отбора используют результаты единого вступительного экзамена, или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, или результаты профессионального экзамена, составленного в ЗВО.
Напомним, что в течение 12 – 14 сентября состоялась специальная сессия единого вступительного экзамена. Заметим, что именно результаты ЕВИ нужны для поступления в магистратуру и аспирантуру.
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Основные даты поступления в магистратуру
Основные даты нынешней вступительной кампании на магистратуру следующие:
- 26 августа до 18:00 – подтверждение выбора места обучения на бюджет;
- до 27 августа – зачисление на бюджет;
- с 28 августа – предоставление рекомендаций на контракт;
- до 31 августа – перевод на бюджет;
- до 30 сентября – зачисление на контракт;
- до 31 октября – дополнительный набор на контракт.