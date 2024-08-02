Какие документы нужны для поступления в магистратуру в 2024 году

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. В том числе и в магистратуру.

В 2024 году поступающие в магистратуру подают заявления только в электронной форме. Однако есть исключения.

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Как подавать заявления в магистратуру

Среди таких – лица, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента:

в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине;

в случае представления иностранного документа об образовании;

в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного до введения фотополимерных технологий их изготовления;

в случае подачи заявления на поступление до или после установленных этим Порядком сроков работы электронных кабинетов поступающих;

в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии учреждения высшего образования.

Независимо от формы подачи заявления, поступающему в магистратуру необходимо иметь обязательные для поступления документы.

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Какие документы необходимы для поступления на магистра

Для поступления в магистратуру абитуриенту понадобятся:

Документ, удостоверяющий личность.

Экзаменационный листок, который был получен во время регистрации на ЕВЭ / ЕФВВ.

Военно-учетный документ (для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам).

Документ о предыдущем уровне образования.

Документы, удостоверяющие основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.

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ЗВО в своих правилах приема могут установить дополнительный перечень документов, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.