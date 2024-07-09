Часть поступающих в магистратуру и аспирантуру получила результаты ЕВЭ

Часть поступающих в магистратуру и аспирантуру, которые принимали участие в основных сессиях единого вступительного экзамена, получила официальные результаты теста. Речь идет о тех, кто сдавал ЕВЭ до 27 июня включительно.

Результаты разместили в персональных кабинетах участников вступительных испытаний. Заметим, что сразу после завершения тестирования поступающие видели на экранах мониторов, сколько тестовых баллов набрали.

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Участники ЕВЭ до 27 июня получили результаты

Так, участники ЕВЭ могли после завершения экзамена определить свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Для этого надо было самостоятельно поработать с соответствующими таблицами.

Полученные результаты тестирования уже учитывают решение апелляционной комиссии по пересчету баллов участников из-за наличия технических ошибок. Результаты участников или не изменились, или увеличились.

Подача апелляционных заявлений по результатам ЕВЭ в 2024 году не предусмотрена действующим законодательством.

В целом для подачи документов в вузы результаты тестирования должны быть обработаны УЦОКО, размещены в кабинетах участников вступительных испытаний и впоследствии переданы в Единую государственную электронную базу образования (ЕГЭБО).

Все участники основных сессий ЕВЭ, а также ЕФВВ получат свои результаты на информационных страницах до 20 июля,

– говорят в УЦОКО,

Что известно о сдаче ЕВЭ

С 24 июня продолжается основная сессия вступительных испытаний на магистерские программы или в аспирантуру.

В этом году все, кто планирует поступать в магистратуру или аспирантуру, должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

Для участия в ЕВЭ-2024 зарегистрировалось более 245 тысяч абитуриентов – это существенно больше, если сравнить с предыдущими годами.

Например, в 2023 году на ЕВЭ зарегистрировалось более 90 тысяч абитуриентов.

Заметим, что последовательное обучение на магистратуре и аспирантуре (дневной и дуальной форме) дает право на отсрочку от мобилизации мужчинам.