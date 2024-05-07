В Украине стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру/аспирантуру

7 мая в Украине стартовала регистрация на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру. Основной период продлится до 29 мая включительно.

В соответствии с Календарным планом организации и проведения в 2024 году вступительных испытаний в магистратуру / аспирантуру предусмотрели два периода регистрации. Так, будет еще дополнительный.

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Началась регистрация на вступительные экзамены в магистратуру / аспирантуру

Основной период регистрации продлится в течение 7 – 29 мая (для участия в основной сессии).

Дополнительный – в течение 17 – 21 июня (для участия в дополнительной сессии).

В дополнительный период смогут зарегистрироваться на экзамены те, кто не смог этого сделать во время основного периода.

Регистрацию лиц, желающих принять участие в едином профессиональном вступительном экзамене (ЕФВВ) и/или едином вступительном экзамене (ЕВИ), осуществляют приемные комиссии вузов при условии личного присутствия абитуриента / абитуриентки и/или дистанционно.

Консультацию можно получить по электронной почте или по телефону. Их ЗВО разместят на страницах приемных комиссий на своих официальных сайтах.

Регистрация будет происходить с помощью взаимодействия двух сервисов, работу которых обеспечивают Государственное предприятие "Инфоресурс" и Украинский центр оценивания качества образования.

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Как зарегистрироваться на экзамены

Для успешной дистанционной регистрации нужно действовать по следующему алгоритму:

Сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов:

заполненной заявления-анкеты для оформления экзаменационного листа со своей наложенной квалифицированной электронной подписью;

документа, удостоверяющего личность, указанного в анкете-заявлении;

документа, подтверждающего информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), или документа, подтверждающего причину невнесения в анкету-заявление информации о РНУКПН;

документа о полученной степени высшего образования (для лиц, завершивших обучение в прошлые годы);

справки относительно планового срока завершения обучения и получения диплома в 2024 году;

фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, что соответствует достигнутому возрасту поступающего / поступающей;

медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых (специальных) условий для прохождения вступительных испытаний).

Заполняя заявление-анкету с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа, потенциальные магистры должны указать населенный пункт в Украине или за рубежом, в котором желают пройти ЕФВВ и/или ЕВИ, название иностранного языка, по которому желают сдать ЕВИ и название(-и) ЕФВВ (педагогика и психология, психология и социология, экономика и международная экономики, учет и финансы, управление и администрирование, политология и международные отношения, право и международное право, информационные технологии). Для прохождения ЕФВВ можно выбрать тестирование не более чем из двух предметных направлений.

За рубежом действует ограничение по количеству участников, которые могут проходить испытания. Поэтому стоит не затягивать с регистрацией.

Абитуриент / абитуриентка имеет право внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию в течение времени, отведенного для регистрации.

Для перерегистрации участнику / участнице необходимо обратиться в приемную комиссию, которая его / ее зарегистрировала для участия во вступительном испытании, и вернуть ранее выданный экзаменационный листок для его аннулирования.

Если в процессе перерегистрации поступающий / поступающая желает изменить персональные данные – он / она должна предоставить документ(ы), подтверждающий(ие) изменение персональных данных.

Отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов.

Прежде чем отправить письмо, обязательно нужно проверить правильность данных, указанных в заявлении-анкете.

Получить сканированную копию экзаменационного листа.

Представитель приемной комиссии проверит наличие необходимых для регистрации документов и правильность их оформления.

В случае успешной регистрации участнику / участнице пришлют сканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный им / ею в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. Если в экзаменационном листе участник / участница обнаружит ошибки, ему / ей нужно обратиться в приемную комиссию.

Оформленный экзаменационный листок можно получить лично, обратившись в приемную комиссию, или почтовой связью, если участник / участница отметил / отметила о такой необходимости в заявлении-анкете.

Если экзаменационный листок не поступит на адрес, указанный в заявлении-анкете, за две недели до начала вступительных испытаний, участник / участница должен/-на обратиться в приемную комиссию, в которую посылал / посылала регистрационные документы, для получения соответствующих разъяснений.

Для зарегистрированных участников / участниц на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создали информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру", доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.