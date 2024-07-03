Участникам ЕВЭ пересчитают баллы из-за ошибок в тестах

С 24 июня в Украине продолжается основная сессия вступительных испытаний на магистерские программы или в аспирантуру. В 2024 году все соответствующие абитуриенты обязательно сдают единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

Так, в УЦОКО сообщили, что обнаружили технические ошибки в отдельных тестах общей учебной компетентности. Поэтому абитуриентам пересчитают результаты экзамена.

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Участникам ЕВЭ пересчитают баллы

В УЦОКО объяснили наличие технических ошибок, возникших на этапе верстки ТЗНК в среде онлайн-тестировщика, аномальным увеличением количества желающих сдавать экзамен. Это повлекло необходимость разработки значительно большего количества тестовых форм по иностранному языку и ТЗНК.

Зато процесс разработки тестов является длительным и технологически сложным многошаговым процессом, объясняют в УЦОКО. Их специалистам удалось подготовить необходимое количество качественных тестовых форм, однако не удалось избежать отдельных технических ошибок.

Поэтому для обеспечения соблюдения прав поступающих, апелляционная комиссия УЦОКО примет обоснованные решения по заданиям, в которых обнаружили ошибки, и изменит результаты тех участников, которые в рамках ЕВЭ выполняли соответствующие задания.

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