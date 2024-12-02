Какие важные изменения ждут поступающих в магистратуру и аспирантуру в 2025 году
В 2025 году процесс вступительной кампании в вузах Украины не отмечает значительных изменений, если сравнивать с этим годом. Однако некоторые нововведения будут касаться поступления в магистратуру и аспирантуру.
Детали рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью ZN.UA, отмечает 24 Канал.
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Как будет происходить поступление в магистратуру и аспирантуру 2025
Винницкий рассказал, что для поступления на художественные специальности в магистратуру абитуриентам необходимо будет сдать вступительный экзамен по истории искусств, а для поступающих в аспирантуру появится новый экзамен по методологии научных исследований.
Заместитель министра также отметил, что в 2025 году на дневную форму обучения в аспирантуру можно будет поступить по государственному заказу, а на контракт – только на заочную или вечернюю форму.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Этот вопрос принципиальный – обусловлен не только необходимостью борьбы с лицами, которые используют аспирантуру не по назначению. Инвестиция государства в аспирантуру – это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении ее научно-педагогических кадров,
– резюмировал чиновник.
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Какие изменения произошли при поступлении в аспирантуру в 2024 году
- В 2024 году МОН значительно изменило правила поступления в аспирантуру, чтобы отсеять уклонистов от настоящих абитуриентов.
- ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру сохранили. Но допуском к вступительным экзаменам установили оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- Количество бюджетных мест обещали увеличить до 7000.
- По контракту оставили заочную и вечернюю формы, которые не предусматривают отсрочки от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).