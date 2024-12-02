Какие важные изменения ждут поступающих в магистратуру и аспирантуру в 2025 году

В 2025 году процесс вступительной кампании в вузах Украины не отмечает значительных изменений, если сравнивать с этим годом. Однако некоторые нововведения будут касаться поступления в магистратуру и аспирантуру.

Детали рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью ZN.UA, отмечает 24 Канал.

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Как будет происходить поступление в магистратуру и аспирантуру 2025

Винницкий рассказал, что для поступления на художественные специальности в магистратуру абитуриентам необходимо будет сдать вступительный экзамен по истории искусств, а для поступающих в аспирантуру появится новый экзамен по методологии научных исследований.

Заместитель министра также отметил, что в 2025 году на дневную форму обучения в аспирантуру можно будет поступить по государственному заказу, а на контракт – только на заочную или вечернюю форму.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Этот вопрос принципиальный – обусловлен не только необходимостью борьбы с лицами, которые используют аспирантуру не по назначению. Инвестиция государства в аспирантуру – это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении ее научно-педагогических кадров,

– резюмировал чиновник.

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Какие изменения произошли при поступлении в аспирантуру в 2024 году