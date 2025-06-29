Таблица перевода тестовых баллов ЕВВ для аспирантов в шкалу 100 – 200

Вскоре стартует вступительная кампания в аспирантуру в 2025 году. Все абитуриенты должны подать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований.

Результатом выполнения теста ЕВВ является определенное количество тестовых баллов. Их для поступления для получения степени доктора философии / доктора искусств надо перевести в оценки по шкале 100 – 200 баллов, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как перевести тестовые баллы для поступления в аспирантуру в 2025 году

Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в аспирантуру, абитуриент должен преодолеть пороговый балл. То есть набрать не менее 25 тестовых баллов за выполненный тест ЕВВ.

Эти 25 тестовых баллов будут равны 100 рейтинговым баллам для поступления.

Будущим аспирантам при этом стоит ознакомиться с таблицей перевода тестовых баллов ЕВВ в рейтинговые, которые будут использованы для участия в конкурсном отборе. Ее утвердило Министерство образования и науки Украины.

Таблица перевода тестовых баллов ЕВВ по методологии научных исследований для поступления для получения степени доктора философии/ доктора искусств в шкалу 100 – 200

Тестовый балл Бал по шкале 100–200 25 100 26 101 27 102,5 28 104 29 105 30 106,5 31 108 32 109 33 110,5 34 112 35 113 36 114,5 37 116 38 117 39 118,5 40 120 41 121 42 122,5 43 124 44 125 45 126,5 46 128 47 129 48 130,5 49 132 50 133 51 134,5 52 136 53 137 54 138,5 55 140 56 141 57 142,5 58 144 59 145 60 146,5 61 148 62 149 63 150,5 64 152 65 153 66 154,5 67 156 68 157 69 158,5 70 160 71 161 72 162,5 73 164 74 165 75 166,5 76 168 77 169 78 170,5 79 172 80 173 81 174,5 82 176 83 177 84 178,5 85 180 86 181 87 182,5 88 184 89 185 90 186,5 91 188 92 189 93 190,5 94 192 95 193 96 194,5 97 196 98 197 99 198,5 100 200

Отметим, что ЕВИ / ЕВВ будет происходить в рамках двух сессий:

основная : 07– 28 июля;

: 07– 28 июля; дополнительная: 18–28 августа 2025 года.

Объявление результатов основной сессии вступительных испытаний состоится до 8 августа, а дополнительной – до 3 сентября 2025 года.

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