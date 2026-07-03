Абитуриенты в аспирантуру должны зарегистрировать электронный кабинет
Будущие аспиранты Украины должны до 15 октября создать электронный кабинет абитуриента. Именно через него и будет проходить прием.
Об этом сообщает Osvita.ua. Зарегистрировать электронный кабинет нужно на сайте ЕДБО.
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Что нужно знать абитуриентам в аспирантуру
Кроме того, после создания электронного кабинета будущий аспирант, относящийся к льготным категориям, сможет подать заявление на участие в собеседовании вместо ЕВИ и экзамена по методологии научных исследований вместо ЕВВ.
Для этого абитуриент должен внести информацию в модули кабинета: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".
Подавать такие заявления необходимо до 18:00 27 июля (в случае поступления на бюджет) и до 18:00 20 августа (в случае поступления на контракт).
После сдачи вступительных экзаменов через электронный кабинет начнется подача заявлений на поступление. Для будущих аспирантов она продлится с 7 по 25 августа.
Зачисление абитуриентов в аспирантуру, успешно прошедших конкурсный отбор, состоится не позднее 14 сентября.
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Вступительная кампания 2026: последние новости
- 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов, а также профессиональных колледжей на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.
- 1 июля начался ключевой этап вступительной кампании 2026 года. С этого дня стартует и регистрация электронных кабинетов, необходимых для подачи заявлений о поступлении в магистратуру.
- В этом году украинские абитуриенты, завершившие обучение в школах стран Европы, впервые смогут поступить в высшие учебные заведения Украины без сдачи НМТ. Вместо него им будут зачтены результаты их национальных выпускных экзаменов.
- Также уже началась регистрация абитуриентов для участия в творческих конкурсах и индивидуальных собеседованиях в вузах.