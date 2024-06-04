Как будет происходить творческий конкурс при поступлении в колледжи

Абитуриентам, которые в 2024 году намерены стать студентами колледжей в Украине, стоит готовиться к прохождению творческого конкурса. Это вступительное испытание предусматривает проверку и оценивание творческих или физических способностей.

Они необходимы для получения профессионального предвысшего образования. Что должны знать будущие студенты колледжей об этом конкурсе, читайте дальше.

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Как оценивают результаты творческого конкурса

Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной правилами приема соответствующего учебного заведения.

Творческие конкурсы в 2024 году будут проходить в рамках одного тура.

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По результатам творческого конкурса выставят положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или примут решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

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Какие специальности "требуют" прохождения творческого конкурса

Творческий конкурс как вступительный экзамен нужен абитуриентам, которые имеют базовое общее среднее образование и полное общее (профильное) среднее образование при поступлении на такие специальности:

Физическая культура и спорт;

Среднее образование (физическая культура, изобразительное искусство, музыкальное искусство);

Аудиовизуальное искусство и производство;

Дизайн (графический дизайн, дизайн одежды (обуви), парикмахерское искусство и декоративная косметика, дизайн среды, промышленный дизайн);

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

Хореография;

Музыкальное искусство;

Сценическое искусство;

Архитектура и градостроительство;

Стоматология.

Более подробную информацию можно найти в Условиях приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования.