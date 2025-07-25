Рейтинговые списки обнародовали на сайте Вступ.ОСВИТА.ua, информирует 24 Канал. Их для каждого учебного заведения по каждой специальности сформировали на основе конкурсного балла с сообщением поступающих о получении или неполучении права получать профессиональное предвысшее образование за бюджетные средства.

Смотрите также Абитуриенты создали более 386 тысяч кабинетов для поступления в вузы и колледжи

Что должны знать поступающие в колледжи после 9 класса?

До 12:00 29 июля поступающие на бюджет, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению. Те, кто этого не сделал, на соответствующее конкурсное предложение зачислены не будут.

После выполнения поступающими требований к зачислению списки поступающих, рекомендованных к зачислению, обновят.

Если после обновления появятся вакантные бюджетные места, другим абитуриентам с учетом их очередности в рейтинговом списке могут предоставить рекомендации к зачислению на бюджетные места не позднее 20:00 29 июля.

Поступающие, которые получили рекомендации к зачислению после обновления списков, должны выполнить требования к зачислению на бюджет до 18:00 31 июля.

Зачисление поступающих на бюджет состоится не позднее 18:00 1 августа. А на контракт – не позднее 4 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места с контрактной формы обучения проводят не позднее 8 августа.

В то же время поступить на контракт в случае дополнительного зачисления можно не позднее 20 октября.