Рейтингові списки оприлюднили на сайті Вступ.ОСВІТА.ua, інформує 24 Канал. Їх для кожного закладу освіти за кожною спеціальністю сформували на основі конкурсного бала з повідомленням вступників про отримання чи неотримання права здобувати фахову передвищу освіту за бюджетні кошти.

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Що мають знати вступники до коледжів після 9 класу?

До 12:00 29 липня вступники на бюджет, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування. Ті, хто цього не зробив, на відповідну конкурсну пропозицію зараховані не будуть.

Після виконання вступниками вимог до зарахування списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлять.

Якщо після оновлення з'являться вакантні бюджетні місця, іншим вступникам з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку можуть надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця не пізніше ніж 20:00 29 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування після оновлення списків, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 31 липня.

Зарахування вступників на бюджет відбудеться не пізніше ніж 18:00 1 серпня. А на контракт – не пізніше ніж 4 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 8 серпня.

Водночас вступити на контракт у разі додаткового зарахування можна не пізніше ніж 20 жовтня.