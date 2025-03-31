Какие предметы будут сдавать на ЕФВВ поступающие в магистратуру

Министерство образования и науки Украины определило, какие предметные блоки будут во время единого профессионального вступительного экзамена. Его будут сдавать абитуриенты для поступления в магистратуру.

Перечень предметов ЕФВВ содержит приложение 8 Порядка приема на обучение в ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какие предметы будут на ЕФВВ

В частности, единое профессиональное вступительное испытание или ЕФВВ – это один из вступительных экзаменов для тех, кто планирует учиться на определенных специальностях.

К ним относятся такие области знаний как: A "Образование" и B "Культура, искусство и гуманитарные науки", C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения", D "Бизнес, администрирование и право", F "Информационные технологии" и специальности: G17 "Архитектура и градостроительство", I9 "Общественное здоровье", I10 "Социальная работа и консультирование", I11 "Детские и молодежные службы", J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", J3 "Туризм и рекреация", J4 "Охрана труда", K8 "Пожарная безопасность", K10 "Гражданская безопасность".

Поступающие на эти специальности будут сдавать тестирование по одному из 10 предметов:

"Педагогика и психология";

"Информационные технологии";

"Экономика и международная экономика";

"Право и международное право";

"Учет и финансы";

"Политология и международные отношения";

"Психология и социология";

"Управление и администрирование";

"История искусства";

"Языкознание" в соответствии с выбранной специальностью.

При этом поступающие на все специальности отрасли "Образование" и на специальности "Публичное управление и администрирование", "Социальная работа и консультирование", "Детские и молодежные службы", "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", "Туризм и рекреация", "Охрана труда", "Пожарная безопасность" и "Гражданская безопасность" смогут выбрать один из предметных тестов на выбор поступающего.

Поступающие в магистратуру на другие специальности должны сдать тот предметный тест, который определен Порядком приема в вузы.

Ранее мы рассказывали, результаты какого экзамена надо будет подать для поступления в магистратуру.