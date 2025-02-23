Когда будут вступительные экзамены в магистратуру в 2025 году
Министерство образования и науки Украины определило даты проведения экзаменов для поступления в магистратуру. Абитуриенты смогут пройти испытания в рамках двух сессий.
Экзамены будут проходить в течение 21 июня – 18 августа 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Education.ua.
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Когда регистрация на вступительные экзамены в магистратуру
Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ 2025 года начинается 2 мая.
Календарь регистрации на ЕВИ, ЕФВВ в этом году такой:
- 2 – 23 мая – основной период регистрации на ЕВИ и ЕФВВ;
- 16 – 17 июня – дополнительный период регистрации.
Регистрацию на ЕВИ, ЕФВВ проводят приемные комиссии высших учебных заведений.
Приглашения на экзамены поступят:
- до 12 июня – участникам основной сессии;
- до 26 июля – участникам дополнительной сессии.
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Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025 году
Даты проведения ЕВЭ и ЕФВЭ и ЕФВЭ в 2025 году следующие:
- 21 июня – 12 июля – основной период;
- 29 июля – 18 августа – дополнительный период.
Результаты экзаменов в магистратуру 2025 станут известны:
- до 18 июля – результаты основной сессии;
- до 22 августа – результаты дополнительной сессии.
Заметим, что ЕВЭ надо сдать всем поступающим на магистратуру 2025 независимо от специальности, а ЕФВВ зависит от выбранной специальности.