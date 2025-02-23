Когда будут вступительные экзамены в магистратуру в 2025 году

Министерство образования и науки Украины определило даты проведения экзаменов для поступления в магистратуру. Абитуриенты смогут пройти испытания в рамках двух сессий.

Экзамены будут проходить в течение 21 июня – 18 августа 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Education.ua.

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Когда регистрация на вступительные экзамены в магистратуру

Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ 2025 года начинается 2 мая.

Календарь регистрации на ЕВИ, ЕФВВ в этом году такой:

2 – 23 мая – основной период регистрации на ЕВИ и ЕФВВ;

16 – 17 июня – дополнительный период регистрации.

Регистрацию на ЕВИ, ЕФВВ проводят приемные комиссии высших учебных заведений.

Приглашения на экзамены поступят:

до 12 июня – участникам основной сессии;

до 26 июля – участникам дополнительной сессии.

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Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025 году

Даты проведения ЕВЭ и ЕФВЭ и ЕФВЭ в 2025 году следующие:

21 июня – 12 июля – основной период;

29 июля – 18 августа – дополнительный период.

Результаты экзаменов в магистратуру 2025 станут известны:

до 18 июля – результаты основной сессии;

до 22 августа – результаты дополнительной сессии.

Заметим, что ЕВЭ надо сдать всем поступающим на магистратуру 2025 независимо от специальности, а ЕФВВ зависит от выбранной специальности.