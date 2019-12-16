Повышение зарплаты молодым учителям не будет, – Новосад

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала о заработных платах учителей в следующем году. Молодые учителя будут получать только разовую выплату ежегодно.

По словам главы Министерства, молодые учителя получают 4173 гривны в начале карьеры. Однако повысить зарплату этой категории педагогов сейчас нереально, пишет Finance. ua.

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Если существенно повышать зарплату, нужно это делать для всех. Но, к сожалению, сейчас это невозможно сделать,

– рассказала Новосад.

Однако министр пообещала, что категория учителей, которая получает меньше всего – молодые учителя, теперь получат единовременную ежегодную денежную поддержку со стороны правительства, как планировали ранее.

Такая ситуация (маленькая зарплата) заставляет молодых учителей уходить из школы. Поэтому на следующий год мы заложили инструмент поддержки именно молодых педагогов в форме единовременной ежегодной выплаты в виде 10 прожиточных минимумов (с 1 декабря 2019 года общий прожиточный минимум – 2027 гривен),

– заявила глава профильного ведомства.

Также Анна Новосад уже в который раз отметила, что учителя должны иметь больший должностной оклад, однако меньше надбавок.



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Сколько в Украине всего учителей?

Всего в Украине около 400 тысяч учителей. Сюда входят как учителя-предметники, так и учителя младших классов.