Підвищення зарплати молодим вчителям не буде, – Новосад

Міністерка освіти України Ганна Новосад розповіла про заробітні плати вчителів у наступному році. Молоді вчителі отримуватимуть лише разову виплату щороку.

За словами очільниці міністерства, молоді вчителі отримують 4173 гривні на початку кар’єри. Проте підвищити зарплату цій категорії освітян зараз нереально, пише Finance. ua.

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Якщо істотно підвищувати зарплату, потрібно це робити для всіх. Але, на жаль, зараз це неможливо зробити,

– розповіла Новосад.

Проте міністерка пообіцяла, що категорія вчителів, яка отримує найменше – молоді вчителі тепер матимуть одноразову щорічну грошову підтримку з боку уряду, як планували раніше.

Така ситуація (маленька зарплата) змушує молодих вчителів йти зі школи. Тому на наступний рік ми заклали інструмент підтримки саме молодих педагогів у формі одноразової щорічної виплати у вигляді 10 прожиткових мінімумів (з 1 грудня 2019 року загальний прожитковий мінімум – 2027 гривень),

– заявила очільниця профільного відомства.

Також Ганна Новосад вже вкотре наголосила, що вчителі повинні мати більший посадовий оклад, проте менше надбавок.



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