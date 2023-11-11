Забудьте о "привете": как правильно здороваться на украинском

Многие украинцы в своей речи часто могут употреблять суржиковые слова. В частности, во время поздравления и прощания с собеседниками.

Вместо этого суржик следует искоренять из своего языка. И Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам избежать простых речевых ошибок.

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Как правильно здороваться на украинском

В сорок девятой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова слова нужно забыть, если вы здороваетесь с другими людьми. А также уточним, какие языковые покручи не употреблять, если прощаетесь.

При этом предлагаем красивые и правильные украинские слова и фразы, которые следует употреблять вместо этого.