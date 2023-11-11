Забудьте о "привете": как правильно здороваться на украинском
11 ноября 2023, 15:40Читати новину українською
Многие украинцы в своей речи часто могут употреблять суржиковые слова. В частности, во время поздравления и прощания с собеседниками.
Вместо этого суржик следует искоренять из своего языка. И Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам избежать простых речевых ошибок.
Смотрите также Получите работу мечты: какие речевые ошибки могут испортить резюме и как их избежать
Как правильно здороваться на украинском
В сорок девятой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова слова нужно забыть, если вы здороваетесь с другими людьми. А также уточним, какие языковые покручи не употреблять, если прощаетесь.
При этом предлагаем красивые и правильные украинские слова и фразы, которые следует употреблять вместо этого.
- Прівєт – привіт;
- здрастє – вітаю;
- як дєла? – як справи? як поживаєте?
- какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
- здаров – привіт, вітаю;
- шо новєнького? – які новини?
- яка встрєча – яка зустріч;
- всього харошого – всього найкращого;
- досвіданія – до побачення;
- пака – прощавай, бувай.