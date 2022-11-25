Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение приняли на заседании 25 ноября.

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Правительство предлагает отменить итоговую аттестацию для выпускников 2023 года

Мельничук рассказал, что 25 ноября на заседании правительства одобрили проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года". Речь идет об отмене итоговой аттестации для учеников, которые заканчивают школу в следующем году.

Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказывал, что, если ребенок, к примеру, завершил 1 – 2 класс за рубежом и хочет перейти в Украине в третий, то его туда зачислят.

Ему необходимо будет только пройти оценивание по тем предметам, которые он не изучал за рубежом – то есть украинский язык, украинская литература – в зависимости от уровня того класса, в который он будет возвращаться в Украину,

– добавил Мельничук.

В свою очередь, ученики средней и старшей школы для возвращения в украинские школы должны сдать:

государственную итоговую аттестацию, если это 9 – 11 класс,

годовое оценивание, если это средняя школа.

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