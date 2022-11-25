Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 листопада.

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Уряд пропонує скасувати підсумкову атестацію для випускників 2023 року

Мельничук розповів, що 25 листопада на засіданні уряду схвалили проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року". Мовиться про скасування підсумкової атестації для учнів, які закінчують школу в наступному році.

Раніше заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповідав, що, якщо дитина, до прикладу, завершила 1 – 2 клас за кордоном і хоче перейти в Україні в третій, то її туди зарахують.

Їй необхідно буде лише пройти оцінювання щодо тих предметів, які вона не вивчала за кордоном – тобто українська мова, українська література – залежно від рівня того класу, в який вона буде повертатися в Україні,

– додав Мельничук.

Своєю чергою, учні середньої та старшої школи для повернення до українських шкіл повинні скласти:

державну підсумкову атестацію, якщо це 9 – 11 клас,

річне оцінювання, якщо це середня школа.

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