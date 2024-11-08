Учителя будут получать ежемесячную прибавку к зарплате: сколько прибавят педагогам
В Украине вводят ежемесячную "учительскую доплату" к зарплате педагогам. Изменения вступят в силу уже с 1 января 2025 года.
Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Речь идет о 1000 гривен.
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Учителя будут получать ежемесячную доплату к зарплате
Так, с 1 января 2025 года вводят ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".
С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю,
– сообщил Шмыгаль.
Это решение он назвал частью поддержки обучающим и воспитывающим молодежь, которая будет строить будущее Украины.
Обратите внимание! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что средняя зарплата учителей в Украине – около 15 тысяч гривен. Минимальная в среднем – около 9,5 тысяч гривен. Сумма зависит от погрузки, категорийности, стажа и других факторов.
При этом глава правительства поблагодарил учителей за самоотверженную работу.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получать качественное образование.
– резюмировал Шмыгаль.
Какую надбавку будут получать учителя с 2025 года / МОН Украины
- Напомним, что недавно Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, ставший в 2021 году победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, рассказал в интервью 24 Каналу, сколько зарабатывают учителя. Также подчеркнул, что многие педагоги постепенно отчаиваются и уходят из профессии.
- "Поэтому было бы классно хотя бы символично на 500 гривен поднять ставку, где-то найти эти возможности. Потому что мы теряем очень многое", – подчеркнул он.