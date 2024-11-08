Учителя будут получать ежемесячную прибавку к зарплате: сколько прибавят педагогам

В Украине вводят ежемесячную "учительскую доплату" к зарплате педагогам. Изменения вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Речь идет о 1000 гривен.

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Учителя будут получать ежемесячную доплату к зарплате

Так, с 1 января 2025 года вводят ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".

С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю,

– сообщил Шмыгаль.

Это решение он назвал частью поддержки обучающим и воспитывающим молодежь, которая будет строить будущее Украины.

Обратите внимание! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что средняя зарплата учителей в Украине – около 15 тысяч гривен. Минимальная в среднем – около 9,5 тысяч гривен. Сумма зависит от погрузки, категорийности, стажа и других факторов.

При этом глава правительства поблагодарил учителей за самоотверженную работу.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получать качественное образование.

– резюмировал Шмыгаль.



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