Студента отчислили из украинского ЗВО из-за его места жительства

К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу обратилась женщина и рассказала, что ее племянника отчислили из украинского вуза – несмотря на то, что он хорошо учится. Парень при этом проживает на временно оккупированной территории.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение омбудсмена. Женщина отметила, что парень хорошо учился онлайн и выполнил все требования образовательной программы.

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Студента отчислили из вуза из-за пребывания в оккупации

Выяснилось, что парню отказали в участии в аттестации из-за того, что он не находится на подконтрольной Украине территории или за рубежом.

Омбудсмен инициировал встречу с руководством университета. В результате встречи удалось найти решение: студента восстановили. В июне он сможет пройти аттестацию дистанционно.

Вопрос обеспечения права на образование для молодежи с ВОТ Украины находится на моем личном контроле,

– заявил Уполномоченный.

В Офисе омбудсмена также напоминают: если ваши права нарушили, вы можете обратиться к Уполномоченному по адресам:

ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua;

телефоны: 0800501720 ; 0442997408 ;

; ; с ТОТ: +380934068017 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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