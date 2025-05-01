Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение омбудсмена. Женщина отметила, что парень хорошо учился онлайн и выполнил все требования образовательной программы.

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Студента отчислили из вуза из-за пребывания в оккупации

Выяснилось, что парню отказали в участии в аттестации из-за того, что он не находится на подконтрольной Украине территории или за рубежом.

Омбудсмен инициировал встречу с руководством университета. В результате встречи удалось найти решение: студента восстановили. В июне он сможет пройти аттестацию дистанционно.

Вопрос обеспечения права на образование для молодежи с ВОТ Украины находится на моем личном контроле,

– заявил Уполномоченный.

В Офисе омбудсмена также напоминают: если ваши права нарушили, вы можете обратиться к Уполномоченному по адресам:

ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua;

телефоны: 0800501720 ; 0442997408 ;

; ; с ТОТ: +380934068017 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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Ранее мы рассказывали о том, что чиновники предлагают усилить социальные льготы и гарантии военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период. При этом нардепы должны согласовать соответствующие изменения в законы.