Про це інформує 24 Канал з посиланням на подомлення омбудсмена. Жінка зазначила, що хлопець добре вчився онлайн і виконав усі вимоги освітньої програми.

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Студента відрахували з вишу через перебування в окупації

З'ясувалось, що хлопцю відмовили в участі в атестації через те, що він не перебуває на підконтрольній Україні території або за кордоном.

Омбудсмен ініціював зустріч із керівництвом університету. У результаті зустрічі вдалося знайти рішення: студента поновили. У червні він зможе пройти атестацію дистанційно.

Питання забезпечення права на освіту для молоді з ТОТ України перебуває на моєму особистому контролі,

– заявив Уповноважений.

В Офісі омбудсмена також нагадують: якщо ваші права порушили, ви можете звернутись до Уповноваженого за адресами:

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua;

телефони: 0800501720 ; 0442997408 ;

; ; з ТОТ: +380934068017 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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Раніше ми розповідали про те, що урядовці пропонують посилити соціальні пільги та гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період. При цьому нардепи мають погодити відповідні зміни до законів.