Победителей назвали 15 марта. Отметим, что в этом году лауреатов премии избрали в номинациях: литературные произведения, художественное оформление книг и театральные представления.

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Денежная премия за победу в каждой из номинаций составляет 20 тысяч гривен.

Победители премии Леси Украинки

Так, в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" премию имени Леси Украинки получила писательница Олеся Мамчич за книгу "Как правильно плакать?".

В категории "Художественное оформление книг для детей и юношества" наградили художницу Оксану Садовенко за оригинальное художественное оформление книги "Ты и Малевич".

В то же время, премию в номинации "Театральные представления для детей и юношества" вручили Ирине Цыпиной, режиссеру-постановнице Первого академического украинского театра для детей и юношества во Львове, за создание спектакля "Пливет лодка".

Что известно о премии Леси Украинки Это премия от правительства, основанная по инициативе Госкомтелерадио в 2004 году, ежегодно присуждается Кабмином ко дню рождения Леси Украинки.



Премию получают за произведения, получившие общественное признание и способствующие воспитанию молодежи "в духе национального достоинства, духовного единства".

К слову, 9 марта 2023 Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко впервые в истории существования премии, то есть с 1961 года, не обнародовал имена лауреатов Шевченковской премии. Из-за этого возник скандал. Кроме того, у одного из лауреатов были связи с Россией. Подробности – читайте в нашей статье.