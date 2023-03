Международная Букеровская премия существует с 1969 года и занимает по уровню внимания профессионалов и читателей второе место после Нобелевской премии по литературе. Победители (автор с переводчиком) получят по 25 тысяч фунтов стерлингов (свыше 1,1 миллиона гривен).

В список из 13 книг попали произведения из 12 стран. На премию даже номинировали старейшего писателя, которому 89 лет. Также среди писателей есть кинорежиссер, четыре поэта, два бывших охранника и писатель, объявивший себя "мертвым".

Также в лонг-лист Букеровской премии вошел украинский писатель Андрей Курков со своим романом "Львовская гастроль Джими Хендрикса", который был издан в Украине в 2012 году.



Обложка романа Андрея Куркова / Фото из открытых данных

Выбор был сделан из 134 книг. Шорт-лист из шести книг будет объявлен на Лондонской книжной ярмарке 18 апреля, а победителя определят на церемонии, которая состоится 23 мая в Лондоне.

Полный список книг, попавших в лонг-лист Букеровской премии:

Jimi Hendrix Live in Lviv ("Львовская гастроль Джимми Хендрикса") Андрея Куркова, перевод – Рубен Вулли

Ninth Building ("Девятое здание") Цзоу Цзинчжи, перевод – Джереми Тианг

A System So Magnificent It Is Blinding ("Система настолько великолепна, что ослепляет") Аманды Свенссон, перевод – Никола Смолли

Still Born ("Всё ещё рожден") Гвадалупе Неттель, перевод – Розалинд Гарви

Pyre ("Костер") Перумал Муруган, перевод – Анируддхан Васудеван

While We Were Dreaming ("Пока мы мечтали") Клеменс Майер, перевод – Кэти Дербишир

The Birthday Party ("Вечерка в День рождения") Лоран Мовинье, перевод – Даниэль Левин Беккер

Is Mother Dead ("Мать мертва") Вигдис Герт, перевод – Шарлотта Барслунд

Standing Heavy ("Трудно утомляя") GauZ', перевод – Фрэнк Винн

Time Shelter ("Убежище времени") Георги Господинов, перевод – Анджела Родель

The Gospel According to the New World ("Евангелие от Нового света") Мариз Конде, перевод – Ричард Филкокс

Whale ("Кит") Чон Мэн Кван, перевод – Чи Янг Ким

Boulder ("Валун") Ева Бальтасар, перевод – Джулия Санчес.

Что известно о Букеровской премии 2023 года Жюри возглавляет лауреат премии, франко-марокканский романист Лейла Слимани. Также в состав жюри входят: один из ведущих британских переводчиков Виллем Блекер, малайзийский писатель Тан Тван Энг, писатель и критик The New Yorker Парул Сегал и литературный редактор Financial Times Фредерик Штудеманн.



Жюри выбирает лучшее произведение международной художественной литературы, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии с 1 мая 2022 по 30 апреля 2023 года.

Интересно, что британское издание The Guardian поставила фамилию Куркова на первое место в списке из 13 претендентов, где есть такие громкие имена как, например, Мариз Конде, которую давно прочат в нобелевские лауреатки.

Отметим, что Андрей Курков родился в России, однако является украинским писателем, ведь с раннего детства жил в Киеве, а с 2014 года начал писать книги на украинском языке.

Раньше издание DW спрашивало у писателя о его отношении к России. Он ответил одним словом – гнев и добавил, что ему очень стыдно за свое русское происхождение. "Ненависть я чувствую везде. Она есть, и будет, и останется", – сказал Курков.

