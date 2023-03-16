Переможців назвали 15 березня. Зазначимо, що цього року лауреатів премії обрали в таких номінаціях: літературні твори, художнє оформлення книжок і театральні вистави.

До теми Роман українського письменника включили до лонг-листа престижної літературної премії

Грошова премія за перемогу у кожній з номінацій становить 20 тисяч гривень.

Переможці премії Лесі Українки

Так, у номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" премію імені Лесі Українки отримала письменниця Олеся Мамчич за книжку "Як правильно ревіти?".

У категорії "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" нагородили художницю Оксану Садовенко за оригінальне художнє оформлення книжки "Ти і Малевич".

Водночас премію у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" вручили Ірині Ципіній, режисерці-постановниці Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові, за створення вистави "Пливе човен".

Що відомо про премію Лесі Українки Це премія від уряду, заснована за ініціативою Держкомтелерадіо у 2004 році, щороку присуджується Кабміном до дня народження Лесі Українки.



Премію отримують за твори, які отримали громадське визнання і сприяють вихованню молоді "у дусі національної гідності, духовної єдності".

До слова, 9 березня 2023 року Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка вперше в історії існування премії, тобто з 1961 року, не оприлюднив імена лауреатів Шевченківської премії. Через це виник скандал. Крім того, один із лауреатів мав зв'язки з Росією. Деталі – читайте у нашій статті.