Верещук рассказала, кто будет преподавать "Защиту Украины" в школах
- Ирина Верещук отметила, что ветераны должны преподавать предмет "Защита Украины" в школах.
- Она также подчеркнула, что местные общины должны найти возможности для дополнительной оплаты этого труда, поскольку бюджет Минобразования ограничен.
Преподавать курс "Защита Украины" в школах нашего государства должны ветераны и ветеранки. Они при этом должны работать в каждом учреждении общего среднего образования.
Об этом сообщила в телеграмме вице-премьер Ирина Верещук, отмечает 24 Канал. Соответствующий документ планируют обнародовать на днях.
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Кто должен преподавать "Защиту Украины" в школах
Чиновница подчеркнула: никто лучше не научит детей, что такое защищать свое государство, как ветераны и ветеранки.
Итак, должны быстро научить достаточное количество ветеранов быть инструкторами "Защиты Украины" в средних школах. Так мы сочетаем патриотическое образование детей с трудоустройством ветеранов,
– отметила Верещук.
И анонсировала соответствующий совместный приказ Минобразования и Минветеранов.
Так, есть еще проблема – низкие зарплаты. Бюджет Минобразования ограничен. Но я убеждена: местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов,
– уточнила вице-премьер.
Потому что, когда ветеран учит детей, страна имеет будущее, резюмировала она.
- Мы также подробно рассказывали о том, как происходит патриотическое воспитание школьников во Львове, как удалось реформировать преподавание "Защиты Украины" и как этот опыт могут использовать другие общины. К слову, первый центр национально-патриотического воспитания в городе появился в 2023 году. В мае этого года заработает уже 15-й.