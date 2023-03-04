В каких специалистах будет нуждаться украинская экономика после победы в войне

На сегодняшний день важными в Украине становятся профессии, связанные с кибербезопасностью. Также после победы нашего государства в войне будут востребованы инженерные и транспортные специальности.

Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

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В каких специалистах будет нуждаться экономика после победы

Витренко отметил, что на сегодняшний день киберзащита является основой для функционирования любого института, как государственного, так и частного.

После победы в войне важен вопрос безбарьерности. То есть нужны будут специалисты по физиотерапии, протезисты. Также – специалисты для проектирования безбарьерных пространств, безбарьерного доступа,

– заявил чиновник.

Не менее важны, по его словам, после победы нашего государства в войне будут инженерные и транспортные специальности.

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