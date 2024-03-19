В Киеве раньше стартует прием документов в первый класс

В Киеве прием документов в первые классы для удобства родителей стартует раньше. Он начнется во время весенних каникул - 25 марта,

Продлится прием документов от родителей до 31 мая. Их можно занести лично или подать по электронной почте или почтовым письмом, отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Когда стартует прием документов в первые классы

Чиновник уточнил, что основное условие образовательного процесса – безопасность. Благодаря достаточному количеству укрытий в школах Киева удалось обеспечить очное обучение почти 186 тысячам учеников. Из них почти 24 тысячи – первоклассники.

Для зачисления ребенка в первый класс достаточно заявления одного из его родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных собственноручно или по электронной почте в адрес школы. Оригиналы документов, включая медицинские справки, можно подавать позже,

– сообщил Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА добавил, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, то есть закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами.

Действуют ли льготы

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Мондриевский также сообщил, что льготы для зачисления в первые классы имеют и дети зарегистрированных переселенцев, дети работников этих школ и дети, чьи братья или сестры уже учатся в выбранном учебном заведении.

Кроме выше названных условий, для приоритетного зачисления в первые классы никаких других не существует. Любые финансовые взносы в фонды, которые сотрудничают с учебными заведениями, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу,

– отметил чиновник.

И добавил: если вам хотят "продать" место в школе, обращайтесь в милицию. Школы в Киеве обеспечены хорошо.