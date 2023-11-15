Приказ уже подписан: министр образования подтвердил, что Фарион уволили из "Львовской политехники"

Накануне стало известно, что студенты и общественность требуют увольнения Ирины Фарион из "Львовской политехники" после ее заявления о русскоязычных военных. 15 ноября стало известно, что ее лишили должности. Это подтвердил Министр образования.

Накануне студенты митинговали возле "Львовской политехники". Они требовали ее отставки после опального заявления языковеда, следствием которого стал, по меньшей мере, один неприятный инцидент. И он связан со студентом, но из временно оккупированного Крыма.

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Фарион больше не работает во "Львовской политехнике"

Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором. Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций,

– подчеркнул Лесовый.

Министр подчеркнул, что Революция Достоинства началась со студентов. И именно она окончательно закрепила Украину на евроинтеграционном пути. Он добавил, что, начиная с 2014 года, тысячи студентов сменили аудитории на окопы и пошли защищать родное государство, свои семьи и ценности.

Оксен Лисовый подчеркнул, что этот период в истории Украины "стал точкой невозврата и запустил активный процесс десоветизации, время которой давно пришел". Он добавил, что сейчас мы продолжаем "избавляться от теней советского прошлого". В частности, в системе образования.

Благодарю каждого и каждого за неравнодушие, умение отстаивать и защищать свои ценности. Это фантастическая черта украинцев – студентов и молодежи,

​​​ – сказал он.

Глава министерства добавил, что позиция ведомства остается неизменной: в системе образования нет места тем, кто не разделяет ценности достоинства и не чувствует уважения к воинам.

Он выразил надежду, что СБУ в рамках открытого уголовного производства по справедливости оценят высказывания и действия Ирины Фарион, которая 15 ноября стала бывшей преподавательницей "Львовской политехники".

Собственно, 15 ноября СБУ открыла уголовное производство против Ирины Фарион. Оно открыто по статьям, касающимся: