В МОН поставили точку относительно продажи Киево-Могилянской академии

Недавно Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил выкупить у МОН Киево-Могилянскую академию. Впоследствии добавил, что его вуз готовит соответствующий запрос.

Зато в Министерстве образования и науки Украины отметили, что государственные университеты не продают. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

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МОН не продает государственные университеты

Чиновник отметил, что законодательство Украины не предусматривает возможности приватизации государственных университетов. Изменения в законодательство, которые бы сделали возможным такие действия, сейчас не рассматривают.

Киево-Могилянская академия – это не просто университет. Это символ идентичности украинцев, 400-летний центр украинской интеллектуальной жизни, который расположен в историческом архитектурном ансамбле на Подоле в столице,

– акцентировал Винницкий.

И добавил: как одно из ведущих высших учебных заведений Украины Киево-Могилянская академия играет ключевую роль в формировании новых поколений лидеров Украины. А выпускники НаУКМА реализуются в бизнесе, в государственном и общественном секторах, в научной деятельности в Украине и за рубежом.

Государство как основатель этого заведения выступает гарантом его автономии и способствует разностороннему развитию этого (и других) государственных университетов,

– резюмировал заместитель Лисового.

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