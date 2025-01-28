В МОН поставили точку относительно продажи Киево-Могилянской академии
Недавно Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил выкупить у МОН Киево-Могилянскую академию. Впоследствии добавил, что его вуз готовит соответствующий запрос.
Зато в Министерстве образования и науки Украины отметили, что государственные университеты не продают. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.
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МОН не продает государственные университеты
Чиновник отметил, что законодательство Украины не предусматривает возможности приватизации государственных университетов. Изменения в законодательство, которые бы сделали возможным такие действия, сейчас не рассматривают.
Киево-Могилянская академия – это не просто университет. Это символ идентичности украинцев, 400-летний центр украинской интеллектуальной жизни, который расположен в историческом архитектурном ансамбле на Подоле в столице,
– акцентировал Винницкий.
И добавил: как одно из ведущих высших учебных заведений Украины Киево-Могилянская академия играет ключевую роль в формировании новых поколений лидеров Украины. А выпускники НаУКМА реализуются в бизнесе, в государственном и общественном секторах, в научной деятельности в Украине и за рубежом.
Государство как основатель этого заведения выступает гарантом его автономии и способствует разностороннему развитию этого (и других) государственных университетов,
– резюмировал заместитель Лисового.
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Предыстория
- Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил продать Киево-Могилянскую академию Киевской школе экономики.
- Даже говорил, что откроет сбор на покупку Могилянки. При этом оценил ее в 10 – 50 миллионов долларов.
- Украинцы активно прокомментировали такую идею. Многие считают ее "черным пиаром".
- В МОН заявили, что, учитывая историческую ценность, а также то, что НУ "Киево-Могилянская академия" является одним из ведущих учреждений высшего образования, Министерство образования и науки Украины не рассматривает возможности приватизации университета.
- Милованов заявил, что его вуз все же готовит запрос на покупку Академии.