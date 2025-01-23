В МОН сообщили, продадут ли Киево-Могилянскую академию

Недавно президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил выкупить у МОН Украины Киево-Могилянскую академию. Он заявил, что академия является убыточной, а его вуз "сможет более эффективно как частный образовательный фонд управлять Могилянкой".

В Министерстве образования и науки Украины ответили на вопрос о вероятности приватизации Киево-Могилянки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Возможна ли приватизация Киево-Могилянской академии

В ведомстве отметили, что не рассматривают возможности приватизации Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Принимая во внимание историческую ценность, а также то, что НУ "Киево-Могилянская академия" является одним из ведущих высших учебных заведений, Министерство образования и науки Украины не рассматривает возможности приватизации университета,

– указали в ответе в МОН на запрос медиа.

Также в ведомстве отметили, что в Минобразования Украины не поступали предложения о продаже Киево-Могилянской академии.

На уточняющий вопрос о стоимости университета в министерстве заявили, что на сегодня не осуществляли такой оценки.

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