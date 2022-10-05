В этом году поступило 83 тысячи: сколько учащихся в учреждениях профтехобразования Украины

Учащиеся колледжей и училищ в Украине уже приступили к обучению. Вступительная кампания в учреждениях профтехобразования в 2022 году продолжается до 1 ноября.

Так, в этом году в учреждения профтехобразования поступило более 83 тысяч учеников. Они уже приступили к обучению. В училищах и колледжах Украины надеются, что количество первокурсников в 2022 году увеличится.

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Сколько учеников начали обучение в профессионально-технических учебных заведениях Украины

В общей сложности около 227 тысяч учеников начали новый учебный год в учреждениях профтехобразования Украины. На сегодняшний день работает 564 таких учреждения. Из них 157 профтехов – очно, 287 – в смешанном формате и 120 дистанционно.

Радует, что в 80% учреждений занятия проходят в очном или смешанном режимах,

– акцентировал Шкарлет.

При этом, по словам министра образования, сейчас педагоги и мастера благодаря специальному обучению готовы эффективно преподавать как теорию, так и онлайн-практику. Минобразования готовит запуск онлайн-платформы "Профессиональное образование онлайн". Она поможет учащимся овладевать рабочими профессиями быстро.

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Война России против Украины, добавил Шкарлет, актуализировала спрос на специалистов рабочих специальностей. Они находят работу во всех регионах Украины. Министерство образования со своей стороны работает над повышением престижа профессионально-технического образования.

Как проходит обучение в Украине

На сегодняшний день в Украине более 655 тысяч дошкольников учатся в садах. В частности, почти 19,7 тысячи детей-переселенцев. Обучение проходит в более 9,3 тысячи садиков. Очно и в смешанной форме дети учатся в более 5,6 тысячи, онлайн – более 3,6 тысячи учреждений. На временно оккупированных территориях страны находится около 1,2 тысячи детсадов.

В Украине также намечены серьезные реформаторские изменения в сфере дошкольного образования. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

В Украине также работает около 13 тысяч школ. В большинстве из них дети учатся офлайн и в смешанном формате. Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.

Кстати, частная школа IT Step School пожертвовала на обучение детей военнослужащих 15 миллионов гривен. Получить образование за эти деньги сможет 130 детей из 11 городов Украины, в которых есть филиалы школы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила объявить 2023 год Европейским годом навыков, чтобы больше сосредоточиться на инвестициях в развитие рабочих профессий и повышение квалификации специалистов.